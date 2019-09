Kalinic: “La Roma merita la Champions. Obiettivo? Non avere infortuni”

E’ arrivato a Fiumicino poco dopo la fine del derby pareggiato con la Lazio. Nikola Kalinic è stato il primo dei due colpi last minute chiusi dalla Roma, arrivato per dare qualità ed esperienza alla società giallorossa. L’attaccante ex Fiorentina e Milan nell’ultima stagione all’Atletico Madrid si è presentato in conferenza stampa. “Sono molto contento di essere qui, Roma è una grande squadra, un grande club con una grande storia. Per me è una nuova avventura e spero di fare bene.

Obiettivi? Vediamo, voglio prima non subire infortuni, perché negli ultimi due anni non ho giocato molto e sarebbe importante quest’anno giocare di più. In squadra guardiamo partita per partita, non vuol dire che non vinceremo l’Europa League, la Roma come club deve giocare la Champions League. Giochiamo partita per partita e poi vediamo.

Kalinic: “Posso giocare ovunque in attacco”

L’attaccante croato parla anche della sua duttilità tattica, che sarà di grande aiuto a Fonseca: “Nnche alla Fiorentina giocavo a sinistra quando c’era Paulo Sousa. Tutti i ruoli d’attacco vanno bene, ho fatto molte partite ad una punta, ma vanno bene anche due. Anche all’Atletico giocavamo con una punta, il Cholo è un allenatore italiano, lavora sulla tattica e sul contropiede. Per me è stata una buona esperienza lavorare con lui”.

Sulla trattativa: “Era l’ultimo giorno, ma la fortuna è che adesso sono qui. Non so cos’altro dire se non che sono felice di essere qui e questo è importante. Dzeko? Vediamo, lui gioca sempre ed è un grande attaccante. Vediamo il mister se giocherà con una o due punte, vediamo. Ho parlato con Dzeko tutti i giorni, mi ha convinto anche lui”, ha concluso Kalinic.