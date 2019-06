Katia Follesa, foto dall’ospedale. Ha una malattia al cuore

La comica Katia Follesa ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dall’ospedale dopo essere stata ricoverata.

Mostrandosi mentre si tocca il naso, ha commentato: “La vera preoccupazione è il mio naso. È che sono a digiuno da due giorni. Grazie infinite al Gruppo Ospedaliero di San Donato, un Presidio di ricerca eccellente che mi tiene a bada e che mi fa vivere al meglio la mia vita!”.

Katia Follesa: chi è, peso, fisico, capelli e vita privata

La comica Katia Follesa è in ospedale per sottoporsi ad alcune terapie al cuore. Nel 2006 ha scoperto di avere una patologia congenita, la cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva, qualcosa che va tenuto sempre sotto controllo per non incorrere in problemi.

“Il mio cuore è malato, l’ho scoperto nel 2006 – aveva confessato al Corriere della Sera -. Quel giorno ero in macchina, stavo guidando, quando improvvisamente mi si è appannata la vista e, non so come dire, non sentivo più il cuore”.

Katia Follesa, celebre in tandem con Valeria Graci, ha confessato che dopo la scoperta della sua malattia ha iniziato una terapia con betabloccanti, che dovrà continuare a vita. In seguito è diventata anche testimonial di un progetto del Gruppo ospedaliero San Donato Foundation, mirato al miglioramento della qualità della vita dei malati cardiopatici.