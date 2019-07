Kinsey Wolanski arrestata: ha tentato un’altra invasione in Copa America

Cercava il bis Kinsey Wolanski, avvenente modella diventata famosa dopo l’invasione di campo durante la finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham. La storia è ormai nota: la ragazza durante l’atto conclusivo della competizione europea è entrata in campo vestita solamente di un top succinto con una chiara scritta bianca: Vitaly Uncensored, il sito porno del fidanzato della modella Vitaly Zdorovetskiy.

Una curiosa entrata in scena che è valsa a Kinsey Wolanski tanta notorietà e un ritorno economico che alcuni siti specializzati hanno stimato intorno ai 3 milioni di euro. Un successo improvviso e clamoroso che ha spinto la ragazza a provarci ancora, anche se questa volta qualcosa è andato storto.

Kinsey Wolanski arrestata insieme al ragazzo

La modella e il fidanzato avevano già pensato ad un piano per bissare al successo di maggio: fare irruzione all’interno dello stadio Maracanà durante la finale di Copa America tra Brasile e Perù. I due avevano pensato a tutto, anche al travestimento da utilizzare, per questo si erano presentati con parrucche e baffi finti.

Il piano certosino però non è bastato alla coppia per fare irruzione all’interno dello stadio: i due sono stati infatti arrestati prima che potessero mettere in pratica l’invasione, come spiegato dalla stessa Kinsey Wolasnki in una storia Instagram: “Copa America, devo ammettere che alla fine hai vinto tu. Abbiamo vissuto un’avventura assurda per provare a fare invasione. Siamo volati in Brasile, ci siamo travestiti, abbiamo raggiunto i nostri posti, ma è finito tutto con Vitaly placcato da una ventina di guardie di sicurezza. Ora siamo fuori di prigione e abbiamo intenzione di goderci un po’ di tempo in Brasile!”, ha concluso la modella.