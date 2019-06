Eleonora Abbagnato: ‘povera Roma senza Totti e Balzaretti…’

In diverse aree della Capitale, specialmente nei luoghi di forte aggregazione sociale (bar, mercati, uffici pubblici, ospedali, ecc), la conferenza stampa-denuncia di Francesco Totti continua a tenere banco dividendo la città. Se infatti una parte della città accusa rabbia ed amarezza nei confronti della società guidata dall’italo-americano James Pallotta, l’altra, di fede laziale, gongola ed ‘infierisce’ godendosi il momento di grande difficoltà della squadra di Trigoria.

Un contesto per certi versi esplosivo, che non il tempo ma soltanto i fatti – specie sul ‘campo’ – possono in qualche modo esorcizzare. Nel frattempo però, pungolati dal cronista di turno, diversi artisti e personaggi popolari di fede giallorossa, sono stati chiamati al puntuale ‘spiegone personale’ in relazione all’accaduto.

Eleonora, tifosa ‘in punta di piedi’

Così, in ordine di tempo, in occasione di un’intervista relativa alla sua celebre attività di etoile e coreografa del Teatro dell’Opera di Roma (per il quale è impegnata proprio in questi giorni), essendo la moglie di un ex giocatore della Roma amato proprio per un gol contro la Lazio in un derby, è stato chiesto ad Eleonora Abbagnato cosa ne pensasse dell’attuale situazione della squadra giallorossa.

Perentoria la riposta: “Io rimarrò ancora nella capitale per altri due anni. Per la famiglia ancora non so. So benissimo, però, che la Roma senza Totti e Balzaretti non sarà più la stessa“, ha quindi aggiunto la ballerina, ma più prostrata che, come invece ci si aspetterebbe, ‘in punta di piedi’: “E nulla sarà più uguale”.

