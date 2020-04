La messa di Papa Francesco: “I governi pensino ad una via d’uscita a favore dei popoli”

Nel corso della messa del mattino a Casa Santa Marta, commentando il Vangelo del giorno Papa Francesco ha rivolto le sue preghiere affinché si trovi una via d’uscita in favore dei popoli: “Preghiamo oggi per i governanti, gli scienziati, i politici, che comincino a studiare la via d’uscita, il dopo-pandemia, questo dopo che già è incominciata, perché trovino la strada giusta, sempre in favore della gente, sempre in favore dei popoli”.

Ha continuato il Pontefice: “Anche oggi, davanti alla prossima, speriamo che sia presto, prossima fine di questa pandemia, c’è la stessa opzione: o la nostra scommessa sarà per la vita, per la resurrezione dei popoli, o sarà per il dio denaro, tornare al sepolcro della fame, della schiavitù, delle guerre, delle fabbriche delle armi, dei bambini senza educazione. Lì c’è il sepolcro. Il Signore , sia nella nostra vita personale, sia nella nostra vita sociale, sempre ci aiuti a scegliere l’annuncio, annuncio che è orizzonte aperto, sempre, ci porti a scegliere il bene della gente, e mai a scendere nel sepolcro del dio denaro”.

Ancora: “Come sempre, quando non serviamo Dio, il Signore, serviamo l’altro dio, il denaro. Ricordiamo quello che Gesù ha detto: sono due signori, il Signore Dio e il signore denaro, non si può servire ambedue”, ha concluso Papa Francesco.