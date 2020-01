La Parietti ‘bacchetta’ la sinistra: “Ringrazi le Sardine”

Tutto gli si può contestare ma mai di non essere coerente. Quando interviene, specie nei confronti politici, raramente nega o nicchia, ha sempre il coraggio di esporsi e, se occorre, anche di denunciare ciò che secondo lei non va.

E stamane, commentando il voto in Emilia, al conduttrice non è venuta meno alla sua proverbiale lucidità, puntando il dito contro la sinistra. Su Instagram infatti, ha postato una foto delle Sardine scrivendo: “Io credo che le persone che hanno a cuore la democrazia, la storia e rispetto per il libero pensiero, valore intoccabile e soprattutto la sinistra italiana e tutti quelli che in essa si sentono rappresentati, le persone che hanno memoria di ciò che il passato tragico ha prodotto con indifferenza e razzismo, oggi proprio oggi devono dire grazie al @ilmovimentodellesardine che hanno smosso indifferenza e coscienza dei singoli individui che si sono sentiti partecipi e persone. In diritto e in dovere di dire da che parte stavamo”.

Max