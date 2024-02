La sfida eterna nella Città Eterna: Roma contro Lazio, ecco i palmares di uno scontro epico

Era l’8 dicembre 1929 quando nello Stadio della Rondinella, Lazio e Roma si affrontavano per la prima volta in Serie A in uno scontro già carico di tensione in campo e sugli spalti, un match che nelle scommesse calcio oggi è ancora epico oltre che uno dei più seguiti al mondo. In quell’occasione vinse la Lupa 0 – 1 con un gol di Volk al 78° minuto, stesso calciatore che nella gara di ritorno firmò una doppietta per la seconda vittoria della Magica 3 – 1.

La prima vittoria della Stracittadina per le Aquile arrivò il 23 ottobre 1932 per 2 – 1, da allora in totale sono 198 i derby disputati fino al 2023 con risultati che parlano di un vantaggio notevole dei Giallorossi a quota 73 vittorie. Le Aquile hanno vinto 58 volte il derby e 67 sono i pareggi.

In Serie A le statistiche si accorciano perché le vittorie della Magica sono 57, i pareggi 61 e le vittorie delle Aquile sono 43, ma non finisce qui: scopriamo i due palmares analizzandoli nei particolari.

Il palmares della Lupa

Il palmares della Roma vede in bacheca diversi trofei, fra cui la coppa di Conference League 2022 vinta con José Mourinho. Gli scudetti sono tre e il primo fu vinto nel 1942, il secondo nel 1983 e l’ultimo Tricolore è datato 2001.

La Roma è una delle squadre che ha vinto più volte la Coppa Italia: dal 1964 al 2008 la Lupa ha trionfato 9 volte in questo torneo.

Le Supercoppe Italiane sono due, vinte nel 2001 e nel 2007, ma abbiamo anche un campionato di Serie B vinto nel 1952, infatti, nel 1951 la Roma fece il suo peggior posizionamento in Serie A: diciannovesimo posto e retrocessione.

Sono ben 14 i secondi posti della Magica mentre per ben sette volte è arrivata anche terza nel campionato di Serie A.

Il palmares della Lazio

Le Aquile hanno vinto due volte il campionato italiano di Serie A, il primo scudetto risale al 1974 e l’ultimo al 2000. Le Coppe Italia vinte dai Biancocelesti sono 7, la prima nel 1958 e l’ultima nel 2019, mentre le Supercoppe Italiane sono 5, vinte dal 1998 al 2019.

Il palmares UEFA della Lazio conta una Coppa delle Coppe vinta nel 1999 e una Supercoppa UEFA vinta nello stesso anno. Nel 1969 le Aquile hanno vinto anche il campionato di Serie B.

I Biancocelesti hanno sfiorato per ben 4 volte l’impresa scudetto chiudendo il campionato al secondo posto, l’ultima volta nel 2023, ma anche nel 1999, 1995 e nel 1937. In totale sono 12 i campionati di Serie B a cui ha partecipato la Lazio.

Record dei bomber: Totti contro Immobile con De Rossi e Piola a supporto

In realtà ci potrebbe essere anche una sfida tra Totti e De Rossi se non fosse che hanno militato nella stessa squadra, perché il Pupone ha vinto 15 derby ed è il calciatore che ha trionfato e disputato più Stracittadine. Mister Daniele ha vinto 14 derby in carriera da calciatore.

Nelle partite ufficiali e in Serie A sono ancora loro due i protagonisti delle classifiche all time giallorosse, il Pupone ha giocato 786 gare ufficiali, di cui 619 in Serie A, De Rossi è a quota 616 match ufficiali in giallorosso, di cui 459 in Serie A.

Il distacco del Numero 10 Giallorosso con De Rossi avviene nettamente in chiave offensiva, perché Totti è il secondo miglior marcatore di sempre della Serie A con 250 gol: tutti con la Roma. In totale nelle gare ufficiali sono 307 i gol di Totti.

Sul fronte biancoceleste è Ciro Immobile a dominare lo score all time dei gol nella Lazio, perché nel 2023 ha sfondato quota 200 reti con le Aquile. Al secondo posto c’è proprio lui: Silvio Piola con 159 reti. Giuseppe Signori, chiude il podio dei bomber della Lazio a quota 127 gol.

Chi è il calciatore con più presenze nella Lazio? Stefan Radu, che ha giocato 421 partite ufficiali con le Aquile, segue al secondo posto Favalli a quota 401 e chiude il podio Giuseppe Wilson con 392 match.