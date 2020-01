La Spezia: dimenticano all’autogrill il beauty pieno di gioielli

Probabilmente avevano trascorso le festività natalizie in un luogo di prestigio, elegante, visto che giravano con un vero e proprio ‘tesoro’ in gioielli al seguito.

Fatto è che una coppia di romani si è fermata per ristorarsi nei pressi de La Spezia, presso l’autogrill Magra Ovest di Vezzano Ligure. Terminato lo spuntino, i due distinti coniugi sono rimontati in auto ripartendo. Dopo pochi chilometri, con enorme raccapriccio hanno realizzato di aver dimenticato sul tavolo il loro beauty… con dentro gioielli per un valore di almeno 100mila euro. Come ha riportato il quotidiano ‘Il Tirreno’, la coppia ha immediatamente avvertito la polizia stradale della mardonale dimenticanza, ed una pattuglia si è subito diretta verso l’autogrill segnalato. A dimostrazione che se c’è, la fortuna ‘non tradisce’, gli agenti hanno recuperato il prezioso beauty grazie all’onestà dei dipendenti dell’area di servizio, che nel frattempo avevano ritrovato ‘lo scrigno’ mettendolo da parte.

Che dire? Vista la situazione, probabilmente se per l’occasione i due romani hanno acquistato un biglietto della Lotteria, a questo ci sono sicure probabilità che possano vincere qualcosa…!

Max