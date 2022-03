“La terza guerra mondiale sarebbe nucleare e devastante”, il ministro russo Lavrov replica alle affermazioni del presidente Usa

Tanto per non smentirsi nell’ambito della storica ‘propaganda’ che da sempre accompagna ogni sortita a sfondo bellico del Cremlino, nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente disinformazione televisiva panaraba Al-Jazeera, replicando alle dichiarazioni del presidente Usa, Biden (“l’alternativa alle sanzioni è la guerra mondiale”), il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha voluto a sua volta ‘impressionare’ il suo interlocutore avvertendo che, per come la pensa la Russia, “la terza guerra mondiale sarebbe nucleare e devastante”.

Lavrov: “Siamo pronti per un secondo round di negoziati, ma la parte ucraina sta procrastinando su ordine Usa”

Poi, quando l’Ucraina non aveva ancora confermato la sua presenza al secondo incontro previsto domani in Bielorussia, in quella che è si è trasformata in un’intervista-show, Lavrov ha commentato ironicamente “Siamo pronti per un secondo round di negoziati, ma la parte ucraina sta procrastinando su ordine Usa“.

Max