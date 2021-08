La Variante Delta? “Un ciclo completo di vaccini è efficace” affermano in una nota congiunta l’Ema e l’Ecdc

“La vaccinazione completa con uno qualsiasi dei vaccini approvati nell’Unione europea/Spazio economico europeo (Ue/See) offre un alto livello di protezione contro malattie gravi e morte causati da Sars-CoV-2, compresi i casi legati a varianti come la Delta. Il livello più alto di protezione viene raggiunto dopo che è trascorso un tempo sufficiente (da 7 a 14 giorni) dal giorno dell’ultima dose”.

Così, attraverso una nota congiunta, l’Ema e l’Ecdc sono tornati a rimarcare l’importanza della vaccinazione, sia in termini di protezione personale, che come mezzo di contrasto alla recrudescente contagiosità, con la quale la variante Delta si sta imponendo in decine di paesi.

Ema e Ecdc: “La vaccinazione completa è la chiave per proteggersi da forme gravi di Covid, Delta compresa”

Come scrivono i tecnici esperti dell’Agenzia europea del farmaco: ”La vaccinazione completa è la chiave per proteggersi da forme gravi di Covid, comprese le malattie causate dalla variante Delta del coronavirus pandemico. Per questo, con la crescente circolazione di questo mutante di Sars-CoV-2 nei Paesi dell’Unione europea/Spazio economico europeo (Ue/See)”, proseguono dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie “incoraggiano fortemente coloro che hanno diritto alla vaccinazione, ma non si sono vaccinati, a iniziare e completare il programma di vaccinazione Covid-19 raccomandato in modo tempestivo“.

In particolare, viene ribadito che “la vaccinazione è importante, non solo per proteggere le persone a più alto rischio di malattie gravi e ospedalizzazione”, ma anche per “ridurre la diffusione del virus e prevenire l’emergere di nuove varianti di preoccupazione o Voc”.

Ema e Ecdc: “Finché il virus continuerà a circolare, vedremo infezioni anche nelle persone vaccinate”

Del resto, prosegue la nota, ”I vaccini Covid-19 sono molto efficaci. Tuttavia, finché il virus continuerà a circolare, continueremo a vedere infezioni anche nelle persone vaccinate. Ma ciò non significa che i vaccini non funzionino“, si affretta a chiarire il capo studi clinici e produzione dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), Fergus Sweeney: “Le persone vaccinate sono protette contro il Covid grave molto meglio rispetto ai non vaccinati, e dovremmo tutti sforzarci di essere completamente vaccinati appena ne abbiamo l’occasione”.

Ema e Ecdc: “Nessun vaccino è efficace al 100%, ma evitano la terapia intensiva”

Inoltre rimarcano ancora Ema e Ecdc, “Sebbene l’efficacia di tutti i vaccini Covid-19 autorizzati nell’Unione europea/Spazio economico europeo (Ue/See) sia molto elevata, nessun vaccino è efficace al 100%. Ciò significa che è previsto un numero limitato di infezioni da Sars-CoV-2 tra le persone che hanno completato il programma di vaccinazione raccomandato. Tuttavia, quando si verificano tali infezioni, i vaccini possono prevenire in larga misura malattie gravi e ridurre notevolmente il numero di persone che necessitano di ricovero in ospedale per Covid“.

Ema e Ecdc: “Anche i vaccinati debbono attenersi ale normative nazionali di prevenzione

Infine, concludono, si “raccomanda la vaccinazione completa contro Covid-19 a tutti i cittadini idonei: fino a quando più persone non saranno completamente vaccinate, e mentre Sars-CoV-2 si sta ancora diffondendo, tutti dovrebbero attenersi alle normative nazionali e continuare ad adottare misure come indossare le mascherine e rispettare il distanziamento sociale. Anche le persone che hanno ricevuto un programma di vaccinazione completo”.

Max