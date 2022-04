La vergognosa vicenda del treno Genova-Milano: un gruppo di ragazzi disabili trova i posti prenotati già occupati. Costretti a scendere

Come molti avranno avuto modo di apprendere, oggi nella stazione di Genova si è verificato un fatto allucinante, di un’inciviltà a dir poco vergognosa: un gruppo d ragazzi disabili, saliti per un viaggio, hanno trovato i loro posti – regolarmente prenotati – occupati. La cosa che fa davvero ribollire il sangue, è che quanti si sono impossessati – senza diritto – dei posti prenotati per i ragazzi, non si sono mostrati affatto dispiaciuti per l’accaduto ma, addirittura, hanno palesemente dichiarato la loro intenzione a non cedere il posto occupato.

Mentre sul treno andava in scena una atto di ‘vergognosa discriminazione’, la stazione di Genova pullulava di agenti

Sul perché nel 2022, a parte l’insensibilità, la maleducazione e la tracotanza di certe persone, possa essersi verificato un simile fatto, ha provato ad indagare anche l’agenzia di stampa AdnKronos, che ha potuto appurare che nel momento in cui si svolgevano i fatti, gli agenti della Polfer erano presenti all’interno della stazione di Genova, soltanto che non stati chiamati per liberare i posti! Quasi che alla fine sia anche colpa dei responsabili che accompagnavano i ragazzi!

“I responsabili della stazione avrebbero ritenuto di farlo proseguire anziché svuotarlo per far salire i disabili”

Come scrive l’AdnKronos, “Il treno sarebbe arrivato in stazione sovraccarico ed essendo la banchina piena di passeggeri in attesa, i responsabili della stazione avrebbero ritenuto di farlo proseguire anziché svuotarlo per far salire i disabili”.

Ecco perché poi, in un secondo tempo, “all’arrivo dei poliziotti, per i disabili era già stata già trovata l’alternativa del viaggio in pullman…”.

Così quei ‘maledetti’ cafoni e maleducati (che speriamo si riconoscano in questo nostro definirli), hanno proseguito il loro viaggio, ‘comodamente’ seduti su dei posti ‘rubati’…

Max