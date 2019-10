La vita in Diretta gli ospiti di oggi di Lorella Cuccarini puntata 8 Ottobre: polemiche in studio. Cosa sta succedendo

Sono giornate piuttosto tese quelle che si stanno vivendo nello studio de La vita in Diretta. Proprio in questi minuti il noto rotocalco del pomeriggio di Rai uno sta aprendo i battenti.

Quali sono gli ospiti di oggi di Lorella Cuccarini? Nella puntata odierna, 8 Ottobre, stanno arrivando uno dopo l’altro gli ospiti del talk che, però, in questi giorni come detto sta vivendo attimi di tensione.

C’è stata polemica in studio proprio ieri nella puntata del 7 Ottobre. Perchè cosa sta succedendo?

La vita in Diretta gli ospiti di oggi di Lorella Cuccarini: orario, streaming su Rai Play, canale, ospiti e polemiche

Mentre si attende qualche indiscrezione su quello che accadrà nella puntata di oggi, ecco il motivo delle polemiche.

Durante La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini difende le scelte del programma: come poche altre volte la Cuccarini si è mostrata seccata da una dichiarazione da parte di ospiti nelle sue trasmissione.

La puntata è stata piena di argomenti importanti ma anche molto seri, tra cui la morte dei due agenti uccisi a Trieste e la morte della giovane Fabiana Luzzi, uccisa a 16 anni dal fidanzato. Dopodiché, la conduttrice ha aperto un talk più rosa e leggero, quello sui Duchi di Sussex, Meghan e Harry, e la lettera ai media inglesi che ha fatto notizia negli scorsi giorni.

Questo passaggio ha indispettito l’ospite, che ha parlato in diretta da Londra. “Passare dalla morte di Fabiana uccisa dal fidanzato a 17 anni ad un tema così, come quello di Harry e Meghan, mi fa schifo“, ha spiegato l’ospite.

La Cuccarini ha reagito: “Noi trattiamo sia pagine leggere che pagine più serie. Raccontiamo la vita, che è fatta di gioie e dolori“.

Poi è tornato subito il sereno in studio. L’episodio però ha colpito il pubblico, soprattutto in un programma calmo e pacato come La Vita in Diretta.