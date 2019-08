Lady Diana rivive nel musical a Broadway

Il conto alla rovescia era iniziato già da tempo, e non si aspettava che il via. Semaforo verde che, giura chi l’ha visto, è giunto dall’anteprima tenutasi in California, nell’affollato teatro La Jolla Playhouse.

Dunque, rodato perfettamente – come soltanto le grandi produzioni americane sanno fare – ‘Diana’, il musical intitolato alla vita della leggendaria Principessa, debutterà ufficialmente a marzo a Broadway.

Per l’occasione a scrivere il soggetto dell’ambizioso progetto è stato chiamato un team ‘specializzato’, composto da Joe Dipietro (‘Toni Award’ per il musical ‘Memphis’), ed il regista Christopher Ashley (‘Tony Award’ per ‘Come from away’).

Ad incarnare la ‘principessa triste’ sarà Jeanna de Waal, mentre Roe Hartrampf vestirà i panni del Principe Carlo mentre, la Regina Elisabetta sarà interpretata Judy Kaye, con Erin Davie nei panni della ‘scomoda’ Camilla Parker Bowles.

Grande sfarzo di luci e scenografie su musiche che accompagnano emozionalmente gli stati d’animo di Lady Diana, tra le tante speranze e le poche gioie, stretta dall’etichetta impostale dalla famiglia Reale.

Sicuramente di grande impatto, il musical promette sulla carta di andare molto meglio della trasposizione cinematografica dedicata alla sfortunata principessa, interpretata da Naomi Watts in ‘Diana – La storia segreta di Lady D.‘.

