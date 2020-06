Lamezia e la Calabria dipinte da Easyjet ‘con pochi turisti per mafia e terremoti’: scoppia la bufera

La nota compagnia aerea Easyjet è finita nella bufera a causa di una stravagante descrizione fatta della Calabria alla voce Lamezia, dove si trova uno dei principali aeroporti della regione: “Per un assaggio autentico della vivace vita italiana, niente di meglio della Calabria. Questa regione soffre di un’evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti e la mancanza di città iconiche, come Roma e Venezia, capaci di attrarre i fan di Instagram”.

“Attività mafiosa, terremoti e mancanza di città iconiche”. Così Easyjet in una frase si è attirata addosso l’ira dei tanti calabresi, e non, che hanno dato contro la compagnia aerea per l’immagine distorta che ha dato del territorio, che può vantare uno dei mari più belli del Paese. Le reazioni non sono di certo mancate, tanto che Easyjet è finito in tendenza su Twitter.

Easyjet, le critiche dopo la descrizione della Calabria

un ringraziamento speciale ad #easyjet per la precisa e fedele descrizione della Calabria.

d'ora in avanti, ogni qual volta dovrò muovermi da questa terra di "terremotati e mafiosi", eviterò di usare la vostra compagnia pic.twitter.com/eZ593MhJa6 — Jay (@sickjay_) June 23, 2020

Su Twitter qualcuno spiega così l’inconveniente capitato alla compagnia: “Profonda profondissima delusione da parte di #EasyJet che dipinge la #Calabria come povera di turisti a causa di terremoti e mafia. Una descrizione assolutamente vergogna e denigratoria. Una Regione fantastica, con delle difficoltà si, ma che non merita di essere descritta così”.

Qualcun altro fa invece capir che non userà più voli Easyjet: “Un ringraziamento speciale ad #easyjet per la precisa e fedele descrizione della Calabria. d’ora in avanti, ogni qual volta dovrò muovermi da questa terra di “terremotati e mafiosi”, eviterò di usare la vostra compagnia”. Insomma, una pioggia di critiche per una descrizione bizzarra e distorta che ha fatto insorgere migliaia di persone sui social.