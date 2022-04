L’Antica Stamperia Rubattino ritrova le atmosfere del Folkstudio attraverso l’incontro fra due storici cantautori: Fabrizio Emigli ed Edoardo De Angelis

“Canzoni come sospiri, come sentimenti. Canzoni come schiaffi, come spari. Canzoni come carezze, canzoni come memoria. Canzoni come pensieri, canzoni come un abbraccio, una stretta di mano”.

Così, in pochi versi, Fabrizio Emigli, cantautore di ‘razza’, cresciuto musicalmente in quel dello storico ‘Folkstudio’ (che ha poi gestito), presenta l’inedito ‘ritrovarsi’ con il padre della canzone d’autore capitolina: Edoardo de Angelis il quale, prima da solo e poi insieme alla Schola Cantorum, ha firmato brani di grande atmosfera e di successo.

L’Antica Stamperia Rubattino ritrova le pregevoli atmosfere del Folkstudio attraverso l’incontro fra due storici cantautori romani

Dunque, quello che l’Antica Stamperia Rubattino di Testaccio (per l’appunto in via Rubattino, 1), si appresta ad ospitare, è un vero e proprio evento nel quale, due cantautori come Edoardo De Angelis e Fabrizio Emigli, così profondamente diversi, eppure così simili per la passione, avranno modo di proporre al pubblico emozioni musicali di grande valore, a testimonianza di una lunga militanza artistica oggi impossibile.

Edoardo de Angelis e Fabrizio Emigli insieme a Testaccio, per un concerto unico da vivere in un solo respiro con il loro pubblico

L’attenzione che i due cantautori pongono in ogni nota, in ogni parola, in ogni accordo, si incontrano su un palco molto caro a entrambi, per un concerto unico da vivere in un solo respiro con il loro pubblico.

L’appuntamento, imperdibile, è per venerdì prossimo (il 22 aprile), alle ore 21.30.

Per informazioni e prenotazioni (obbligatoria), chiamare allo 06/45493537

Ricordiamo che è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 ed essere in possesso del Super green pass.

Max