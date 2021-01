Latina, drammatico incidente: ecco dove

Un drammatico incidente si è registrato nella periferia di Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale del distaccamento di Terracina, un uomo è stato travolto e ucciso da un’auto mentre percorreva la strada dei Monti Lepini in bicicletta. Ad investirlo una Peugeot 107 guidata da una donna, trasportata in ospedale in stato di choc. Per il ciclista invece non c’è stato niente da fare e sono necessari accertamenti per risalire alla sua identità perché non aveva con sé documenti. L’incidente si è registrato non lontano dalla zona Piccarello in un tratto sprovvisto di pubblica illuminazione.

Carabinieri, denunciati tre polacchi

Una serata a bere insieme e poi, sbronzi, si sono azzuffati in una rissa in zona San Pietro. Tre cittadini polacchi di 30, 33 e 35 anni, già conosciuti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati a piede libero. La rissa, scoppiata intorno alle 20,30 di ieri in piazza Pio XII, è stata notata da una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma San Pietro in transito. I militari, dopo aver diviso i contendenti, hanno attivato i soccorsi per consentire al 33enne, con vistose ferite al volto, il trasporto – in codice giallo – all’Ospedale “San Giovanni Addolorata” per le visite del caso.