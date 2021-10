Latina, giovane non patentato causa incidente: cosa è accaduto

Incidente ieri in via Papiniano, a Latina, nella zona dell’ex Villaggio Trieste, dove un giovane non patentato ha generato una carambola capace di coinvolgere tre automobili e di travolgere una donna. Si tratta di un ventenne egiziano, alla guida di una Smart Fortwo che un cliente aveva affidato all’autolavaggio in via Giustiniano, gestito da suoi connazionali e dove in precedenza il ragazzo aveva lavorato.

Nonostante non fosse più un dipendente, il giovane avrebbe aiutato gli ex colleghi spostando una delle vetture in fase di lavaggio. Mentre transitava su via Papiniano da via Monti in direzione dell’autolavaggio, l’eccessiva velocità tenuta lo ha portato a generare il rocambolesco incidente.