Lavori pubblici Roma: “A Caracalla progetto di restyling per vivere la città in sicurezza”

Lavori pubblici Roma: “A Caracalla progetto di restyling per vivere la città...

Nuovo look per Caracalla, pedoni e ciclisti potranno godere di un nuovo spazio completamente riqualificato al centro della città.

La Giunta capitolina ha, infatti, appena approvato il progetto di fattibilità per avviare il restyling completo di un’area che nel tempo ha visto un progressivo deterioramento e che necessita di un intervento di miglioria. Il progetto avrà una estensione di circa 1,2 chilometri, per una superficie totale di circa un ettaro, con un costo totale dell’intervento di 3,5 milioni di euro per avviare i lavori il prossimo anno.

L’area verde compresa tra viale delle Terme di Caracalla e via Valle delle Camene verrà ridefinita, riprogettata e resa fruibile a romani e turisti, prevedendo la realizzazione di percorsi pedonali al suo interno con la possibilità di ricreare i percorsi storici.

La strada, anche se secondaria, è molto importante perché è la porta di accesso all’area sportiva e ai giardini di Caracalla, all’Aranciera di Roma Capitale e al sito per matrimoni del Complesso Vignola Mattei. Un intervento che si inserisce nel più ampio quadro di riassetto urbano che la Giunta Gualtieri sta portando avanti su tutto il territorio di Roma, dal centro alle periferie.

Si tratta di un lavoro di concerto tra Assessorato ai Lavori pubblici, che ha in carico viale delle Terme di Caracalla, e Municipio Roma I Centro, che ha la competenza di via di Valle delle Camene. Sarà infatti il Dipartimento Csimu a svolgere i lavori di riqualificazione dell’area interessata per poter garantire una gestione coordinata.

“Quello su Caracalla è un progetto pensato per pedoni, ciclisti, runner, turisti e per chiunque vuole vivere la città in tranquillità.

Il restyling, infatti, punta a rendere l’area completamente fruibile grazie a una riqualificazione di strada, marciapiedi e segnaletica, con un’attenzione particolare anche all’illuminazione, un lavoro che impegnerà il Dipartimento Csimu in collaborazione con altri settori dell’Amministrazione.

Questo intervento nel cuore della città si unisce all’ampia programmazione che da dicembre 2021 stiamo portando avanti, e non solo per la sicurezza di automobilisti e motociclisti, ma anche per tutti gli altri, disabili compresi.

Per il 2023 abbiamo in programma nuove riqualificazioni che interesseranno tutti i Municipi di Roma”, commenta l’assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segnalini.

Caracalla, il progetto nello specifico

L’intervento prevede la manutenzione straordinaria dell’intera piattaforma stradale di via Valle delle Camene e di una corsia laterale di Viale Terme di Caracalla, inserendo anche l’adeguamento del marciapiedi sotto il profilo geometrico e di sicurezza relativamente alla fruibilità degli spazi adiacenti al parco.

In particolare, verrà completamente riqualificata la pavimentazione, inclusa la pulizia delle caditoie; il ripristino, dove danneggiate, delle tubazioni della rete di smaltimento delle acque meteoriche; si interverrà su cigli e marciapiedi e, a conclusione dei lavori, si procederà al rifacimento della segnaletica.

