Lazio-Cluj, probabili formazioni: Inzaghi vara il turnover

Le possibilità di passare il turno di Europa League sono ormai ridotte all’osso. Inzaghi invita a crederci, ma forse, sotto sotto, anche lui ha smesso di farlo. Per questo nella gara contro il Cluj l’allenatore biancoceleste attuerà un ingente turnover lasciando a riposo i migliori della squadra.

Immobile, capocannoniere indiscusso del campionato, non giocherà da primo. L’attaccante biancoceleste vorrebbe segnare sempre, ma Inzaghi vuole preservarlo per il campionato, dove Ciro sta dando il meglio di sé. Al suo posto, in avanti, pronta la coppia Correa-Caicedo.

Possibile esordio dal 1’ per Adekanye

Attenzione però al Panterone, che non sta al meglio. Le sue condizioni verranno valutate oggi, Inzaghi deciderà poi se rischiarlo dal 1’. In caso contrario pronto Adekanye, arrivato dal Liverpool ma ancora non entrato nelle rotazioni dell’allenatore biancoceleste.

Oggi potrebbe essere il suo turno, da capire se dall’inizio o a partita in corso. Rivoluzione anche a centrocampo con Cataldi, Berisha e Parolo. In porta pronto Proto, in difesa invece sempre al suo posto l’infaticabile Acerbi, sempre presente. Ai suoi fianchi Vavro e Bastos, sulle fasce invece agiranno Lazzari e Jony.

Lazio, le possibili scelte di inzaghi

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Correa, Caicedo