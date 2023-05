Lazio-Cremonese 3-2, decide Milinkovic-Savic nel finale

(Adnkronos) – La Lazio si impone 3-2 nel finale, grazie a Milinkovic-Savic autore di una doppietta, dopo essersi fatta riprendere due reti di vantaggio, nell’ultima all’Olimpico contro la Cremonese già retrocessa. Con questo successo la squadra di Maurizio Sarri si porta a 71 punti al secondo posto quando manca una sola giornata al termine del campionato.

Le reti di Hysaj e Milinkovic Savic nel primo tempo sembravano aver spianato la strada alla squadra biancoceleste che ha tenuto in mano il pallino del gioco trovando gli spazi giusti e gestendo quando serviva. Il vantaggio è arrivato già al 4′ con Immobile che inventa un passaggio perfetto per il compagno che si infila in area alle spalle di Ferrari e spiazza Sarr. Al 37′ la Lazio raddoppia con Milinkovic Savic che sfrutta un cross di Pedro dalla destra, e anticipando Bianchetti con un tocco morbido col destro poi batte ancora Sarr.

La Cremonese non si arrende e al 54′ riapre la gara: Valeri serve Galdames che calcia con il destro verso il secondo palo. Provedel si allunga ma non ci arriva per il 2-1. Quattro minuti dopo al 58′ la Cremonese a sorpresa pareggia con l’autogol di Lazzari: un cross dalla destra supera Ciofani e raggiunge il difensore che non controlla e fa carambolare il pallone prima sul palo poi in porta spiazzando Provedel. La Lazio non ci sta a perdere la sfida e si riversa in avanti, sfiorando il nuovo vantaggio con Immobile e Milinkovic, rischia all’88’ sulla conclusione di Pickel dalla distanza, ma nel finale all’89’ trova la rete del successo: da calcio d’angolo, Milinkovic si ritrova il pallone a due passi dalla porta sguarnita e di testa firma la doppietta che riporta i biancocelesti in vantaggio all’Olimpico per 3-2. Nel finale espulso il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri per proteste.