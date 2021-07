Lazio, ecco Luka Romero: l’argentino è arrivato a Roma

Zaino in spalla, t-shirt gialla come i colpi di sole nei capelli lunghi. Luka Romero assomiglia a uno studente qualsiasi, ma da oggi la sua scuola sia chiama Lazio. E avrà un prof d’eccezione, quel Maurizio Sarri capace di crescere i giovani e farli sbocciare.

Il giovane, 17 anni tra pochi giorni, è chiamato il piccolo Messi. Il paragone è azzardato, ma se l’è guadagnato bruciando le tappe. E’ arrivato oggi a Roma, si è recato in Paideia per le visite mediche di rito. Poi firmerà un contratto di tre anni. Un colpo per il futuro per la Lazio, che ha bruciato la concorrenza di diversi altri club europei.