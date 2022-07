Lazio, il debutto di Romagnoli

Era un’amichevole estiva, la prima volta ieri contro la Triestina per Alessio Romagnoli al suo esordio in campo con la maglia della Lazio: un sogno di bambino per il difensore ex Milan.

Il nuovo centrale difensivo biancoceleste è ancora in fase di rodaggio reduce dai guai fisici che lo scorso anno lo hanno tenuto lontano dal campo, ma ha strappato tanti applausi e cori ai tifosi presenti allo Zandegiacomo, soprattutto con un tackle alla mezz’ora con cui ha azzerato una ripartenza avversaria.

Romagnoli ha voglia di dimostrare, di ripagare la fiducia che la Lazio: appuntamento ad agosto contro il Bologna, in un Olimpico che non vede l’ora di accoglierlo a braccia aperte.