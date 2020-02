Lazio, Inzaghi: “Restiamo utili, Correa migliora”

La Lazio corre, non si ferma più. E’ inciampata nel derby, ha ottenuto un solo punto dopo 11 vittorie consecutive, giocando una partita al di sotto delle sue possibilità. Ma si è rialzata subito. Per conferma chiedere alla Spal, sovrastata dalla marea biancoceleste che ne ha fatti 5 alla squadra di Semplici, spettatrice di una squadra che punta al massimo.

Nella partita di domani sera contro l’Hellas Verona valevole per il recupero per la 17a giornata i biancocelesti hanno l’opportunità di conquistare 3 punti d’oro che permetterebbero di scavalcare addirittura l’Inter per portarsi al secondo posto a meno 3 dalla Juventus. Un cammino incredibile che rischia di diventare storico.

Inzaghi: “Rimaniamo umili”

Simone Inzaghi alla viglia della sfida con l’Hellas Verona ha presentato la gara predicando calma: “Domani ci attende una partita molto importante: i tre punti sarebbero fondamentali per la nostra classifica. Mancano ancora 17 partite e dobbiamo continuare a ragionare gara dopo gara, è giusto vivere questo bel momento, ma sappiamo che ogni partita è difficile: non dobbiamo guardare ai tanti punti che abbiamo ottenuto finora. MI auguro che la squadra possa aver recuperato energie mentali e fisiche dopo l’incontro con la SPAL: ieri abbiamo effettuato una seduta di scarico, quella di oggi sarà il primo allenamento nel quale potrò valutare i miei ragazzi. Le vittorie, però, in questo senso, aiutano a recuperare”.

Sugli infortuni di Correa e Cataldi: “I due calciatori hanno problemi simili, abbiamo affrettati i loro rientri. Cataldi ieri ancora non stava molto bene, mentre Correa è a buon punto. Lo abbiamo tenuto una settimana in assoluto riposo, nei giorni successivi alla gara con l’Hellas Verona li valuteremo e decideremo se farli rientrare per il Parma o con l’Inter”, ha concluso Inzaghi.