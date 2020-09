Lazio, Muriqi positivo al coronavirus

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura romana per Muriqi. Il nuovo acquisto della Lazio, arrivato dopo una lunga trattativa con il Fenerbahce, ha prima accusato un problema fisico che lo avrebbe tenuto fuori per almeno un paio di settimane, ora invece il conto con la sfortuna è diventato ancora più salato.

L’attaccante kosovaro, infatti, secondo quanto riportato da TMW, sarebbe risultato positivo al coronavirus. Eventualità che lo allontanerebbe dal campo per almeno due settimane. Il tempo quindi stimato inizialmente per rivederlo insieme ai suoi compagni. Nessun allungamento quindi prevedibile nei tempi di recupero, ma la sensazione che la sua avventura non sia partita nel migliore dei modi. Ha tutto il tempo però di riscattarsi.