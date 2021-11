Lazio, per gennaio Sarri ha chiesto due acquisti

Due acquisti per puntare in alto. Sarri prepara la lista della spesa, non ha fatto i nomi ma chiesto innesti in ruoli precisi del suo scacchiere. La gara con la Juve ha messo in mostra tutti i limiti della rosa biancoceleste, che senza Immobile si trova spuntata. E non può bastare Pedro prima punta, seppur abbia ricoperto quel ruolo nei suoi anni spagnoli.

Sarri ha bisogno di almeno due innesti: un terzino sinistro e un attaccante duttile, in grado di giocare come esterno che come prima punta, con la stessa disinvoltura. Anche Zaccagni, fiore all’occhiello dell’ultima campagna acquisti, sta faticando a imporsi, anche a causa dei continui problemi fisici che ne hanno rallentato l’inserimento.

L’allenatore biancoceleste ha chiesto un terzino di piede sinistro da alternare a Hisay, e una punta in grado di sostituire Immobile e all’occorrenza anche gli esterni. Muriqi, si è visto anche con la Juve, non si è ancora inserito negli schemi dell’allenatore. Forse non lo farà mai, perché a gennaio potrebbe essere ceduto in prestito.

L’attaccante kosovaro potrebbe tornare in Turchia, dove, prima dell’arrivo alla Lazio, tanto bene aveva fatto al Fenerbahce. A quel punto libererebbe un posto per un altro attaccante. Sarri ci spera, la società dovrà fare uno sforzo per regalare all’allenatore una rosa in grado di competere per il quarto posto.