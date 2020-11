Lazio, pronto l’aereo personalizzato: oggi il collaudo a Ciampino

La Lazio mette le ali. E’ proprio il caso di dirlo, perché il club biancoceleste oggi ha presentato il nuovo aero personalizzato. Aquila sui fianchi, bianco e celeste ovunque. Si è presentato così il nuovo Boeing 737/300 Classic atterrato questa mattina a Ciampino per il primo collaudo.

Il progetto era in cantiere da alcuni mesi, la Lazio ha voluto presentarlo nell’anno del 120esimo anniversario della società. Un unicum in Italia: la Lazio è infatti l’unica ad avere un aereo personalizzato. In Europa se ne sono dotate invece Real Madrid, Borussia Dortmund, Manchester United e Bayern Monaco.

Il primo volo è fissato per il prossimo 20 novembre, quando la squadra biancoceleste volerà a Crotone per la trasferta calabrese. “È il sigillo ad una ricorrenza che abbiamo festeggiato con il ritorno nell’Europa che conta e che ci spetta – ha dichiarato il Presidente Claudio Lotito alla presentazione di questo nuovo vettore -. Benché’ diversi eventi siano stati rinviati o annullati nel rispetto delle misure di contenimento del virus, la Lazio non ha voluto mancare l’appuntamento con la storia. Per volare più in alto, nei cieli d’Italia, d’Europa e del mondo, con il nostro simbolo e i nostri colori, memori dell’ispirazione dei Fondatori”.