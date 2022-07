Lazio, si avvicina il debutto di Romagnoli. Arrivato nella notte tra martedì e mercoledì ad Auronzo, accolto dal calore dei tifosi in giubilo per il suo trasferimento in biancoceleste, Alessio Romagnoli non si è visto in amichevole contro il Dekani.

E’ l’unico dei nuovi arrivati che deve ancora debuttare. Il centrale ex Milan ha accusato un fastidio all’adduttore che lo ha costretto a saltare sia l’allenamento mattutino che il match delle 18. Nel pomeriggio ha svolto un po’ di differenziato: il 13 biancoceleste potrebbe tornare subito ad allenarsi con il resto del gruppo. Per il debutto, bisognerà aspettare la partita di domenica con la Triestina.