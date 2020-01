Le Donatella su Instragram: lingua di fuori, niente sotto i vestiti: il web impazzisce (FOTO)

Semmai Instagram non fosse un termometro di popolarità e di polarità circa quelle che sono le curiosità attorno a cui si intessono i principali interessi web contemporanee, basterebbe fare un giro tra i vari profili dei vip o, meglio, delle vip e delle influencer e via discorrendo per rendersi conto di come ad oggi lo strumento social sia determinante a tutti i livelli.

La notorietà, oggi, molto spesso va a braccetto proprio con i social, proprio con Instagram, laddove una foto può cambiare tutto in termini di appeal, di seguito, di followers e di like. Questo si tramuta in consenso, fama, e per moltissime persone in un percorso da cui far generare meccanismi di ascesa nello show business, e in quello che rappresenta.

Basti pensare ai casi della Ferragni, o di Wanda Nara che è sempre più star di Instagram con le sue foto web. Ma certo non sono i soli due esempi. Di recente, anche altre personalità di spicco del web e dei social come Taylor Mega e sorella hanno iniziato a prendersi sempre più spazio. E non di meno fanno le Donatella. Perchè, cosa hanno fatto?

E’ di poche ore fa un ultimo scatto delle Donatella su Instragram che sta facendo impazzire i fan. Cosa c’è nello scatto, è presto detto

Le Donatella su Instragram: lingua di fuori, e nude look. Il web esplode (FOTO)

Eccole: lingua di fuori, niente sotto i vestiti: il web impazzisce per le Donatella, protagoniste della foto che ha acceso il social network. Le due gemelle si sono scatenate con un autoscatto molto provocante.E da quando l’hanno fatto, il loro profilo è stato preso d’assalto.

Le famose gemelle una dai capelli biondi e l’altra bruni, hanno voluto regalare ai fan sun autoscatto molto prorompente. Le due sono una coppia fissa nel panorama social e non solo, come per esempio anche in quello dei brani firmati e diversi album confezionati. Oltre ad essere brave, certo, sono anche sfrontate e certe di come l’aspetto le aiuti a farsi notare.

Ecco perchè hanno voluto dedicarsi un altro scatto molto hot, che è piaciuto ai fan. Quale? Eccolo.

Come si nota appunto sul loro Instagram ufficiale, le gemelle Donatella hanno terminato di lavarsi, insieme. Giulia Provvedi, la più estroversa tra le due, ha il cellulare in mano e scatta il selfie; con lei c’è la bruna Silvia, che ricambia con una linguaccia in primo piano. Le due sono in giacca: ma la scollatura rivela tutto: e cioè, che sotto non hanno niente.