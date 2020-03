Le Iene Show tornano e presentano la Quarantena League: cos’è, quando inizia, chi partecipa, ecco i sorteggi, dove vederla, orari e partite

Le Iene Show sono pronte a ricominciare, e sono pronte a farlo in grande stile, con una grande idea: quella della Quarantena League. Ma che cos’è? Di cosa si tratta?

E’ presto detto. In tempo di Coronavirus, con la Quarantena che costringe giocoforza gli italiani a stare in casa obbedendo giocoforza alla regole del #iorestoacasa, la ‘forza’ del ‘gioco” per vincere la distanza ha ispirato Le Iene.

Nasce così la Quarantena League. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su come funziona, quando inizia, chi vi partecipa e quando e come seguire il tutto.

Le Iene Show lanciano la Quarantena League: cos’è, come si gioca, quando inizia,

Dunque le Iene stanno per tornare. Dopo lo stop dovuto ad un caso di positività al Coronavirus all’interno della redazione il programma di Italia 1 tornerà in onda a partire da giovedì 9 aprile. Ma intanto, per vincere la distanza e la noia, ma anche la paura da Virus, ecco che arriva la Quarantena League: il game comunitario nato e voluto per invitare tutti a restare a casa.

Le Iene creano dunque la Quarantena League. Ma di cosa si tratta? Ecco il chiarimento.

Si inizia oggi, giovedì 19 marzo, alle ore 12.00, la Quarantena League, un torneo di calcio organizzato da Le Iene, nel quale nessuno, sia per giocarlo che per vederlo, dovrà uscire di casa.

Infatti la prima regola è osservare le misure del Governo per evitare altri contagi da Coronavirus. Tanti campioni del calcio italiano si sfidano dal divano di casa, giocando a ‘Fifa 20′, in diretta sul sito e i canali social (Facebook e Instagram) della trasmissione.

Quarantena League: tutti i Vip, i sorteggi, dove e come vederla, a che ora e le sfide

Eccoli, i grandi campioni e vip che si sfideranno. Siete pronti a scoprirli?

Mario Balotelli, Marco Materazzi, i fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, Ciro Immobile, Andrea Pirlo, Ciro Ferrara, e ancora Massimo Oddo, Sandro Tonali, Bernardo Corradi, Luca Pellegrini, Enock Balotelli, Lyanco, e tanti altri ancora come Cristian Zaccardo, Davide Zappacosta, Armando Izzo, il bomber Andrea Petagna, Alessio Cerci, e non mancheranno anche Enrico Brignola, Sebastiano Esposito, Adjapong e Javier Pastore.

Ma questi sono appena alcuni dei calciatori che hanno scelto di prendere parte a questo torneo online. Le iscrizioni, per altri giocatori, sono ancora aperte sul sito iene.it.

aggiornamento ore 4.12

Quarantena Live: chi la commenta, gli accoppiamenti ufficiali e come seguire tutto in diretta

La Quarantena League sarà commentata da Pierluigi Pardo, con il supporto decisamente ‘meno tecnico’ della Gialappa’s Band.

I sorteggi ufficiali, che sveleranno gli accoppiamenti per i primi incontri, hanno avuto luogo mercoledì 18 marzo alle ore 14.00, da casa Marcuzzi e da casa Savino. La finale è prevista il 23 marzo.

Ecco dunque i sorteggi e gli accoppiamenti della Quarantena League. Ecco tutte le sfide.

Infatti Nicola Savino e Alessia Marcuzzi hanno sorteggiato gli incontri della Quarantena League. Giovedì 19 marzo si comincia alle 15 con la sfida tra Dusan Vlahovic e Davide Biraschi.

aggiornamento ore 8.31

Il tabellone della Quarantena League è ufficiale. Da oggi, giovedì 19 marzo, i campioni del calcio passato e presente si sfideranno a Fifa20, ognuno dal divano di casa sua rispettando le regole fondamentali dell’emergenza coronavirus.

Ci saranno due partite al giorno, alle 15 e alle 19. Prima, alle 14, c’è il pre-partita nel corso del quale si presenteranno i protagonisti delle sfide e si faranno i pronostici. A fine giornata ecco come detto il commento tecnico di Pierluigi Pardo e della Gialappa’s Band.

oggi i primi a scendere in campo in ciabatte e pigiama saranno Dusan Vlahovic, calciatore serbo attaccante della Fiorentina contro Davide Biraschi, difensore del Genoa.

Dusan Vlahovic qualche giorno fa è risultato positivo al coronavirus dopo essersi sottoposto al tampone. Ora la febbre è passata ed è pronto a battersi per vincere la Quarantena League.

Domani sera si sfideranno Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A contro Alessio Cerci, attaccante della Salernitana. Una sfida clou, dal momento che pare che Ciro Immobile sia un campione di Fifa20.

Questi, invece tutti gli accoppiamenti.

Dusan Vlahovic – Davide Biraschi: Giovedì 19 marzo ore 15:00

Ciro Immobile – Alessio Cerci: Giovedì 19 marzo ore 19:00

Mario Balotelli – Enock Balotelli

Stramaccioni – Brignola

Andrea Bertolacci – Mattia Zaccagni

Ciro Ferrara – Hysaj

Fratelli Cannavaro – Claud Adjapong

Bernardo Corradi – Lyanco

Sebastiano Esposito – Gianluca Mancini

Marco Materazzi – Zappacosta

Andrea Pirlo – Alfredo Donnarumma

Javier Pastore – Sandro Tonali

Oddo – Soviero

Cristian Zaccardo – Mohamed Fares

Domenico Berardi – Diawara

Moise Kean – Gonzalo Villar

Andrea Petagna – Luca Pellegrini

Per restare aggiornati calendario della Quarantena League basta seguire l’iniziativa tramite hashtag ufficiale: #quarantenaleague. Anche ItaliaSera provvederà a fornire aggiornamenti sugli esiti del game.

aggiornamento ore 11,15