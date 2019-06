Le Nuove Frontiere della Comunicazione: 5G

Ora. Se l’affermazione del 5G, (connettività mobile di quinta generazione), è destinata a cambiare il mondo toccando tutti i settori della nostra vita, dalla comunicazione, al lavoro, alla produzione, quali saranno i vantaggi e quali i rischi che ne sono associati? Per analizzare e comprendere il significato di questo grande cambiamento, definito da tutti gli stakeholder come una vera e propria rivoluzione, all’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO si è tenuto il Digital Talk dal Titolo ”5G: Le Nuove Frontiere della Comunicazione”, organizzato presso la Sala Multimediale dell’Ateneo.

A pochi giorni dal lancio ufficiale sul territorio nazionale dell’ultimissima tecnologia 5G, si aprono nuovi orizzonti comunicativi per soddisfare le esigenze di nuovi casi d’uso, come l’Internet of things (dispositivi connessi a Internet), servizi di trasmissione e linee di comunicazione d’importanza vitale nonché servizi di streaming, in particolare di video. Il 5G rappresenterà l’era dei dispositivi (davvero) sempre connessi, che non debbano più passare continuamente da Wi-Fi a rete mobile, come la TV digitale.

In apertura, la Prof.ssa e rettrice Maria Amata Garito, ha lanciato il messaggio significativo: “Il vero problema del momento è che la politica non governa l’evoluzione tecnologica, non solo a livello nazionale. Siamo nel caos. Un mondo parallelo senza regole, in cui i più deboli culturalmente lo possono subire e proprio per questo devono essere protetti. Basti solo pensare all’ultima idea di Zuckerberg sulla Libra, la nuova moneta del futuro che rivoluzionerà il mondo”.

Duilio Giammaria (Giornalista e Conduttore del programma RaiUno “Petrolio”): “Nel futuro, anche grazie al 5G, non saremo più solo utenti. Vivremo in prima persona la tecnologia. Proprio per questo, però, le istituzioni devono riflettere sulla nuova rivoluzione industriale che ci apprestiamo ad affrontare. Il ragionamento va fatto a tutto tondo: anche a livello di salute. La tecnologia, infatti, ha anche delle ripercussioni sul nostro corpo. Sarebbe importante che, scientificamente, vengano dimostrate le mancate ripercussioni sulla salute. Basti pensare che i raggi 5G hanno lo stesso effetto dei raggi del sole sulla nostra pelle. Vorremmo e dovremmo saperne di più”.

‘Il 5G ci porterà infinite opportunità’

Alessia Gizzi (Giornalista e Conduttrice del programma RaiTre “Pixel”): “Il 5G ci porterà infinte opportunità, mettendo in correlazione tutto ciò che è intorno a noi: una vera e propria nuova rete globale. Se dovessimo fare un paragone, potremmo metterlo in correlazione al sistema nervoso: con il 5G tutti saremo informati in contemporanea, senza tempi di latenza. Il tutto, ovviamente, è dato grazie all’Intelligenza Artificiale, che verrà usata in maniera diretta. Per tutto ciò, però, dovremmo aspettare anni. Il sistema va, infatti, ampliato e sviluppato. Ci sono ancora tanti aspetti da chiarire, tra tutti la sicurezza riguardo la privacy”.

Alberto Maria Gambino (Presidente dell’Italian Academy of the Internet Code_ IAIC): “Che ci piaccia o no, le tecnologie si valutano sulla salute della popolazione solamente ex-post. Purtroppo si è ribaltato il principio di valutazione. Davanti a tutte queste novità, però, occorre senza dubbio stabilire dei capisaldi e dei paletti. Di questo dovrebbero occuparsi le grandi organizzazioni internazionali che, parlando con i vari players, troveranno l’accordo sul metodo di regolamentazione”.

Duccio Forzano (regista e scrittore): “Nel mondo televisivo la latenza è un grande problema, ma col tempo si sta facendo molto per sincronizzare le varie macchine. Non immagino le possibilità che potrebbe offrirci il 5G… Quest’anno, ad esempio, le luci di Sanremo erano gestite da un software dedicato. E’ vero che, come ogni cosa, la tecnologia ha il lato negativo. Ma, se usata con intelligenza, porterà lavoro, invece che farlo perdere”.

