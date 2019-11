Lecce-Cagliari rinviata, scelta la nuova data: si gioca domani alle 15

Il pallone non rimbalza, la pioggia scende copiosa. Il Via del Mare è inagibile e per questo Lecce-Cagliari è stata rinviata. A prendere la decisione l’arbitro insieme ai due capitani e le società.

Impraticabile il campo per permettere il normale svolgimento della gara. Gara rinviata e la Lega sembra aver deciso la nuova data per l’incontro. Si gioca domani lunedì 25 novembre alle 15, per permettere alle due squadre di giocare il prima possibile per evitare accavallamenti di troppe partite nel corso della stagione.