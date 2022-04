Leclerc choc: bruciato nello scatto da un ‘ammiratore’ che durante il selfie, gli scippa il prezioso orologio da oltre 100mila euro

Sui principali circuiti mondiali è imprendibile ma, nello scatto piedi, il simpatico e rodato pilota della Ferrari Charles Leclerc, sembrerebbe essere decisamente meno brillante.

Leclerc, la mini vacanza di relax finisce in stress: scippato del Richard Mille 67-02, un valore superiore ai 100mila euro

Come rivela infatti oggi dal suo profilo Instagram, Andrea Ferrari (suo preparatore personale), nel corso di una breve vacanza nella Versiglia, precisamente a Viareggio, il pilota è stato ‘scippato’ del suo preziosissimo orologio Richard Mille 67-02 – personalizzato con i colori della bandiera del Principato di Monaco – di un valore superiore ai 100mila euro!

Leclerc, la gentile richiesta di un selfie da parte di un ammiratore finisce con una ‘sorpresa’ umiliante…

Mentre Leclerc, si godeva una parentesi di riposo dopo le fatiche che al momento lo vedono al comando della classifica piloti, passeggiando nella Darsena con il suo preparatore atletico, è stato avvicinato da un ‘fan’ che dopo i complimenti di rito, gli ha gentilmente di posare con lui per un selfie,

Un fatto che per personaggi come lui, sono all’ordine del giorno. Così, in posa accanto all’ammiratore in attesa dello scatto… il pilota della Ferrari più che il classico ‘click’ ha invece udito un più rovinoso ‘clack’: il tizio – evidentemente un professionista – gli strappato l’orologio dal polso per po darsela a gambe levate, con uno scatto ‘da pole’!

Leclerc, come spesso accade, è stato tradito dal fattore sorpresa, che assicura ai ladri il vantaggio necessario per poi sparire

Evidentemente, come accade, si è trattato di un meccanismo essenzialmente fondato sulla sorpresa: il tempo infatti di realizzare ‘l’impossibile’, ed è già troppo tardi.

Così al ‘povero’ pilota, sempre accompagnato da Andrea Ferrari non è stato altro che recare nella vicina stazione dei carabinieri per denunciare quanto accaduto…

.Max