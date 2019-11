Legge elettorale, Lega ed Italia Viva: “Parliamone insieme”

Salvini: “A me interessa il maggioritario”

Lo va ripetendo da mesi e, vista l’aria che tira, ma come in questi ultimi giorni Matteo Salvini sente molto più vicino ‘l’odore delle schede elettorali’. Una ‘sensazione’ politicamente talmente diffusa che sempre con maggior frequenza, nonostante le impellenti priorità che ci attanagliano, si è tornati a ‘ragionare’ sulla legge elettorale.

Guarda caso, quasi all’unisono, a distanza sia Renzi che Salvini in questo senso stanno già affermando la loro. “A me interessa il maggioritario, chi vince alle elezioni deve poter governare per 5 anni, senza dover andare a fare le spese al grande magazzino”, spiega subito il leader della Lega, che poi aggiunge, “Poi c’è anche il referendum, sperando che non ci tolgano pure questo”. Ad ogni modo, rispondendo ai giornalisti circa la sua disponibilità a lavorare sulla legge elettorale, l’ex ministro dell’Interno ha assicurato che “se le cose si fanno bene, io mi siedo al tavolo con tutti”.

Renzi per il “sistema tedesco con sbarramento al 5%”

Una disponibilità in questo senso, come abbiamo detto appoggiata anche da Renzi il quale, intervistato da ‘La Stampa’ sulla proposta di Giorgetti – di lavorare insieme su alcune riforme – il leader di Italia Viva risponde precisando che “Le regole si scrivono insieme, sempre. Non so quale sia la legge migliore. Sono pronto al maggioritario, meglio se con ballottaggio ma in quel caso dovremmo tornare al monocameralismo. Sono pronto al sistema tedesco con sbarramento al 5%”. Tuttavia, osserva Renzi, “l’unica proposta di legge che mi sembra assurda è quella di chi chiede il sistema spagnolo. Ormai Madrid è il modello di come le cose non funzionino, chiedere lo spagnolo oggi sembra quasi una barzelletta. Su tutto il resto ci siamo. E se Salvini è della partita è un’ottima notizia per lui, per noi e per le istituzioni“.

Max