Lele Mora, età e vita privata del ‘re dei vip’: dal sesso con Corona alla lotta al tumore

Lo chiamavano ‘re dei vip’ perché è stato una fucina di talenti e volti noti della tv. Nella sua scuderia sono passati innumerevoli personaggi che hanno poi fatto strada nel mondo della televisione. Lele Mora è stato un pioniere e un innovatore, capace di rendere famosi decine di aspiranti vip.

L’agente dello spettacolo è ospite nella trasmissione di Barbara D’Urso, ‘Live – non è la D’urso’ e torna a parlare della sua vita privata. Lele Mora è un personaggio ormai quasi mitologico nell’ambiente televisivo, ora però la sua vita privata e la salute lo costringono a prendersi del tempo.

Lele Mora, chi è

Lele Mora ha 64 anni e lotta contro un tumore ai reni e ai polmoni, come ha affermato poco tempo fa: “Non mi ero minimamente accorto di averlo: è stato il mio fisioterapista a farmi notare questa anomalia durante un massaggio. Poi, la notizia dal mio medico mentre stavo conducendo un’intervista. Devo fare venticinque radioterapie per ridurlo, in modo che durante l’operazione poi non risulti troppo faticosa. Meno male che c’è mia figlia Diana: è disperata, ha paura, ma è una donna forte”, ha dichiarato.

Lele Mora, spesso al centro di scandali, si è detto anche innamorato di Fabrizio Corona, con cui, a detta sua, avrebbe consumato anche un rapporto carnale: “Corona? Da Gomez Corona ha detto di essere stato il grande amore della mia vita, ed è vero. Ma ha detto anche non ci fu sesso, e questa è una bugia. Non è vero, figuriamoci. Non l’ha detto altrimenti faceva brutta figura”, aveva dichiarato Lele Mora.