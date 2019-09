Lenny Kravitz: “Aiutatemi a ritrovare i miei occhiali vintage”

A riprova del fatto che essere miliardari non equivale necessariamente ad una ‘perenne spensieratezza’ lo ha dimostrato la rockstar Lenny Kraviz. Il cantante americano ha infatti lanciato su Twitter un accorato appello dove, ‘con grande pena’ chiede aiuto ai suoi fan a ritrovare gli amati occhiali da sole: “Li ho persi dopo l’ultimo spettacolo di Los Angeles allo Shrine Auditorium dello scorso fine settimana”, spiega Lenny aggiungendo che “Questi occhiali vintage hanno un incredibile valore affettivo per me. Aiutatemi a ritrovarli”. Tale è l’apprensione che attanaglia l’artista, da spingerlo a ‘diramare’ pubblicamente un indirizzo mail appositamente registrato per ‘la disgrazia’: “Per qualsiasi informazione inviare un’e-mail a kravitzglasses@gmail.com”. La ricerca è aperta…

Max