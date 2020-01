L’Eredità, 14 Gennaio 2020: Chiara concede il bis e vince altri 90 mila euro

Per la prima volta una campionessa sbanca per due volte di fila alla Ghigliottina. Chiara, l’insegnante di Montespertoli, in provincia di Firenze, dopo la vittoria di ieri bissa il successo.

Dopo aver conquistato il titolo, è andata a giocare alla Ghigliottina per 180 mila euro, riuscendo a dimezzare una sola volta. Le parole da collegare, questa sera, erano ARGENTINA, PRINCIPE, FACCIA, TERAPIA e STRAPPARE. Chiara scrive la parola RISATA e, grazie a questa vittoria, vola a 132.500 euro. Con questa vincita, L’Eredità ha elargito premi per oltre un milione di euro in questa stagione.