L’Eredità, 18 Febbraio 2020: la campionessa è sempre lei, Benedetta da Modena

Per la quattordicesima volta si ripete l’epilogo nel preserale di RaiUno L’Eredità. Si laurea campionessa ancora una volta Benedetta da Modena. Dopo la vittoria di ieri sera, la laureata in Culture Letterarie Europee affronta la fase finale del game show, partendo da un montepremi pari a 180 mila euro. Nella scelta delle parole, stavolta dimezza quattro volte e, per i restanti 11.250 euro cerca la parola che lega FAMIGLIA, FELICITÀ, CORSO, SIGNORA e PADRE. Benedetta stavolta non riesce a scrivere la parola vincente, RITRATTO, ma potrà riprovarci domani.