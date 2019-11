L’Eredità, 20 novembre: nuovo cambio della guardia, ora la campionessa è Maria Eva Prosdocimo

Altro giro altra corsa nel preserale di RaiUno L’Eredità. A rispondere alle domande poste da Flavio Insinna tornano la campionessa in carica Eleonora Castagna e le “veterane” Laura Guderzo e Maria Eva Prosdocimo. Loro tre sbaragliano gli avversari e arrivano insieme al Triello, garantendosi così la partecipazione alla prossima puntata. Al Triello, stavolta, è Eleonora a fermarsi, e ai calci di rigore ci vanno la Guderzo e Maria Eva. In una sfida sino all’ultima domanda, per 3-2 è la Prosdocimo a diventare, per la prima volta, campionessa.

La commessa del panificio di famiglia di Annone Veneto, che studia canto lirico, suona l’organo e insegna ai bambini al doposcuola, va alla Ghigliottina per 190 mila euro. Dimezza una sola volta e, per 95 mila euro, deve indovinare la parola che lega ANDARE, MACCHINA, DANNI, FILO e MANGIA. Maria Eva scrive FUOCO ma, in realtà, la parola vincente è FUMO.