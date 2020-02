L’Eredità, 24 Febbraio 2020: nuova Ghigliottina per Benedetta da Modena

Nel preserale di RaiUno, L’Eredità, continua il “valzer” tra i campioni. Stavolta in pista ritoorna, per la diciassettesima volta, la super campionessa Benedetta da Modena. La laureata in Culture Letterarie Europee, che ha già vinto 158.750 euro nelle precedenti puntate, prova a portarsi a casa alla Ghigliottina un montepremi potenziale pari a 150 mila euro. Nella scelta delle parole, però, la campionessa dimezza tutte e cinque le volte. Per i restanti 4.688 euro, Benedetta deve trovare una parola che lega PALAZZO, PRIMO, MUSEO, LENINGRADO e LEMON. La campionessa non scrive la parola vincente, NOVECENTO, ma potrà riprovarci nella puntata di domani, avversari permettendo.