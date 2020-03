L’Eredità, 4 Marzo 2020: Mosella Morabito si conferma campionessa

Una nuova puntata scoppiettante quella di questa sera del preserale di RaiUno L’Eredità. Si riconferma campionessa Mosella Morabito da Condofuri Marina, in provincia di Reggio Calabria. La concorrente, che da quindici anni vive a Roma, affronta la sua seconda Ghigliottina. Con un montepremi iniziale di 170 mila euro, nella scelta delle parole stavolta dimezza tre volte. Per i restanti 21.250 euro, quindi, cerca la parola che lega CARLO, SNOB, MARGHERITA, MACCABEI e TOTÒ E PEPPINO. Mosella non riesce a scrivere SIGNORINA, la parola vincente, e per questo rimane a bocca asciutta.