L’Eredità, 6 Gennaio 2020: Simona è la nuova campionessa

Anche nella giornata dell’Epifania, dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi va in scena una nuova puntata de L’Eredità. Il campione in carica, Luca Liaci, reduce dalla vincita di ieri si qualifica al Triello ma non riesce ad accedere ai calci di rigore. Ad accedere alla fase finale prima della Ghigliottina i due nuovi arrivati Nicola e Simona. Per 5-4 è la concorrente livornese, che vive a Fasano e insegna nuoto, a giocarsi 180 mila euro. Dimezza due volte e, per 45.000 euro, deve indovinare la parola che lega PUNTO, TENERE, MARGINE, SPIRITO e STELLE. La nuova campionessa, laureata in Lingua e Letteratura Russa, scrive LIBERO ma la parola vincente, in realtà, è OSSERVAZIONE.