L’Eredità, 5 Gennaio 2020: Luca Liaci resta campione e vince altri 42.500 euro

Una domenica ricca di emozioni, la prima del 2020, quella del preserale di RaiUno L’Eredità. Al cospetto di Flavio Insinna, i concorrenti si danno battaglia a colpi di risposte. Ai Paroloni si qualificano il campione in carica Luca Liaci, le “reduci” della scorsa puntata, Eleonora e Antonella Faiella, e la nuova arrivata, Stefania da Trani.

Eleonora intuisce che GRIDELLINO è una tonalità di viola, mentre Antonella ha saputo dare il significato di DIAQUILONNE, che è una sorta di cerotto. L’ultimo posto per il Triello lo conquista Luca, così come nella puntata di ieri.

Nella fase a tre lascia la professoressa in pensione Eleonora. Ai calci di rigore, per 4-3 Luca rimane campione e va alla Ghigliottina per 170 mila euro. Dimezza due volte e, per 42.500 euro, deve indovinare la parola che lega CIMA, SENZA, NOTTE, LEOPARDI e LIBERTÀ. Il campione in carica scrive PENSIERI e, per la seconda volta, si porta a casa il malloppo. In tre puntate l’analista ricostruttore di sinistri stradali ha accumulato 47.813 euro.