L’Eredità, 6 Maggio 2020: Giulia Stronati vince 42.500 euro per la Protezione Civile

Continua a tambur battente l’appuntamento L’Eredità, il preserale di RaiUno condotto da Flavio Insinna. In questo nuovo ciclo, soprannominato “L’Eredità per l’Italia”, si sfideranno i campioni delle passate edizioni attraverso tornei settimanali. Le eventuali vincite, ottenute attraverso l’iconica manche finale, la Ghigliottina, verranno devolute alla Protezione Civile. Nella scorsa puntata Giulia Stronati, per colpa delle SCALE, non è riuscita a vincere 26.250 euro. Riuscirà ad arrivare ancora una volta alla Ghigliottina? O sarà la volta di un altro campione o campionessa?

L’Eredità per l’Italia: i sei campioni che giocano questa settimana

A questo primo torneo settimanale partecipano campioni provenienti dalle edizioni 2016-17 e 2017-18. Ad affrontarsi sino al 10 maggio 2020 sono:

– Marco Iosa da Roma, ricercatore in neuroscienze, e vincitore della puntata di lunedì

– Lisiane Gobicchi da Roma, laureata in filosofia con lode

– Michele La Torre da Roma, laureato in Scienze Motorie

– Elisa Anzellotti, la viterbese insegnante di danza e laureata in Giurisprudenza e Storia dell’Arte

– Matteo Frasca da Frosinone, studente di medicina

– Giulia Stronati da Roma, make-up artist specializzata nel settore cinematografico

L’Eredità: Giulia Stronati ci riprova, stavolta per una Ghigliottina da 170 mila euro

La make-up artist primeggia su tutti anche quest’oggi e prova il colpo da 170 mila euro. Nella scelta delle parole, però, dimezza due volte, mantenendo di fatto 42.500 euro. Per vincerli deve indovinare la parola che lega CITTÀ, PAZIENZA, PADRE, VENERDÌ e SPIRITO. Giulia scrive SANTO, che è la parola vincente ed alla Protezione Civile arrivano così i primi 42.500 euro.