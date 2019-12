L’Eredità, 8 dicembre: Adenia eliminata. Torna campione Tommaso Pichi

Colpo di scena nel giorno dell’Immacolata a L’Eredità. A lasciare il game show di Flavio Insinna, a sorpresa, è Adenia Verì. La campionessa in carica abruzzese, che due giorni fa vinse 80 mila euro, non supera la sfida salvezza contro Mercedes svolta dopo i Paroloni, sfiorando il Triello.

Nella sfida a tre, oltre alla bibliotecaria di Alghero, approdano anche il tre volte campione Tommaso Pichi e il tour manager e studente di Conversano Marco. Ed è proprio quest’ultimo a fermarsi al Triello, mentre ai calci di rigore, per 5-4, Tommaso ritorna campione.

Il cestista di Santa Margherita Ligure, e studente di Psicologia, per la quarta volta va alla Ghigliottina, giocandosi stavolta 200 mila euro come montepremi iniziale. Il campione in carica dimezza, però, quattro volte e, per 12.500 euro, deve indovinare la parola che lega OGGETTO, CHIUDERE, LEGGE, FORUM e FUORI. Tommaso scrive DISEGNO ma la parola vincente, in realtà, è DISCUSSIONE.