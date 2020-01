L’Eredità: cos’è successo tra il 10 e il 12 Gennaio 2020

Succede di tutto nel preserale campione d’ascolti di RaiUno L’Eredità. Cambiano di volta in volta i campioni in carica ma il finale è sempre lo stesso: la Ghigliottina. Andiamo a vedere cos’è successo tra venerdì 10 Gennaio e quest’oggi, domenica 12 Gennaio.

A sfidare la Ghigliottina venerdì 10 Gennaio 2020, per un montepremi iniziale di 150 mila euro, è Massimo Persia. L’organizzatore di eventi sportivi e musicali di Bitonto, nella scelta delle parole ha dimezzato tre volte. Per 18.750 euro doveva trovare la parola che legava FAMIGLIA, PERSONALE, MOVIMENTO, LAVORARE e FANGO. Massimo non è riuscito a intuire la parola vincente che era MACCHINA.

Il giorno dopo, ovvero sabato 11 Gennaio 2020, ci ha provato per 200 mila euro Davide Romelli. Il giovane genovese, che vive a Piacenza dove lavora per il Comune, dimezza tre volte. Per 25.000 euro ha cercato la parola in comune con DOCUMENTI, SALIRE, ALTO, STRADA e PISCINA. Il nuovo campione non è riuscito a scrivere la soluzione del gioco finale che era BORDO.

Questa sera, domenica 12 Gennaio 2020, Davide si è confermato campione e, per la seconda volta consecutiva, è andato alla Ghigliottina per 200 mila euro. Il genovese che vive a Piacenza, nella scelta degli indizi ha dimezzato tre volte come nella puntata scorsa. Le parole che deve legare erano TUONO, UNO, VENIRE, APERTURA e NOSTRI. Davide non vince i restanti 25 mila euro. Non ha scritto la parola GIORNI ma potrà riprovarci nella prossima puntata.