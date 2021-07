L’ex di Zaniolo si sfoga: “Mi ha lasciata sola”

A pochi giorni da nascita del figlio, Sara Scaperrotta, ex di Nicolò Zaniolo, parla della sua vita privata. Non lo aveva ancora fatto, ha deciso di utilizzare due storie di Instagram per chiarire la situazione con il fantasista della Roma: “Tommaso è frutto dell’amore di due persone. È stato voluto, cercato, desiderato e la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa. Poi qualcosa è cambiato e mi sono trovata di colpo a percorrere questo cammino verso la genitorialità da sola, senza supporto di alcuna natura”, ha scritto Scaperrotta.

La ragazza, 23 anni, ha raccontato anche dei suoi tentativi di riavvicinamento: “Ho tentato a più riprese di coinvolgerlo senza avere successo, ogni mio tentativo di contatto è stato vano. Ha bloccato persino i canali social e Whatsapp, ed io mi sono trovata dinnanzi un forte muro comunicativo ed emotivo”.

La speranza, scrive, è che Zaniolo possa abbattere il muro di diffidenza che ora le riserva: “Spero davvero che i muri vengano abbattuti e che Nicolò trovi finalmente il coraggio di emanciparsi e di far valere i suoi sentimenti aprendo il suo cuore di padre per godere di tutta la bellezza che deriva dall’essere genitore. La paura che all’inizio ho provato per via dell’assenza di una figura paterna per il bambino e di un complice con il quale intraprendere questo percorso, presto si è trasformata in un forte dispiacere, anche per le modalità che mi sono state riservate”.