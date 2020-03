Lievito di birra introvabile: la ricetta facile per farlo in casa

La chiusura forzata in casa per coronavirus ha spinto tantissimi italiani a preparare pane e pizza fatti in casa, ma questo ha fatto terminare in breve tempo le scorte di lievito di birra nei supermercati.

Considerando che il lievito è ormai quasi introvabile, potrebbe essere utile sapere che questo magico prodotto si può a che preparare in casa. Ecco allora una ricetta facile per fare il lievito di birra in casa.

Lievito di birra coronavirus: la ricetta, ingredienti, procedimento

Per fare 70 grammi di lievito di birra vi serviranno:

-150 ml di birra

-1,5 cucchiaino di zucchero

-1,5 cucchiaio di farina 00

La preparazione è semplice. Basta mescolare tutti gli ingredienti e far riposare il composto per una notte, a temperatura ambiente o nel forno spento.

Al mattino dovreste poter utilizzare il vostro lievito di birra fatto in casa.