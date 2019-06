Lina, dopo l’Oscar anche la ‘Walk of Fame’

Anticipando che “Ci andrò con mia figlia Maria Zulima Job, il suo fidanzato e altri parenti e amici. Sono contenta perché la mia stella sulla ‘Walk of Fame’ resterà anche per le future generazioni”, così la ‘nostra’ Lina Wertmuller, 90 anni e ad ottobre un Oscar alla Carriera per la dedizione con la quale ha speso la sua vita dietro la macchina da presa (raccogliendo puntualmente – a livello internazionale – grandi consensi di pubblico e di critica), ha commentato l’ennesimo onore meritatamente tributatole dagli States: una stella tutta per lei sulla celebre Hollywood Boulevard.

“Sono molto emozionata – racconta raggiante la regista alla cronista dell’agenzia di stampa AdnKronos – ricordo che nel ’77 sono stata con mio marito al ‘Walk of Fame‘ e che scherzando gli dissi: ‘Mi piacerebbe avere una mia stella un giorno’, e mi divertii molto a mettere le mani nelle stelle degli altri”.

La sua stella sulla Hollywood Boulevard per l’eternità

Il ‘rito’ della stella – ed il calco della mano – impressa sulla storica strada, negli Usa ha un alto valore: rimanere ‘stampati’ per l’eternità grazie alle riconosciute e meritorie capacità artistiche dimostrate nel corso della carriera. E negli Usa, con pellicole poi ‘iconizzato’ da un superbo Giancarlo Giannini, film come ‘Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto’, e ‘Pasqualino Settebellezze’, sono ormai un cult della cinematografia nostrana al pari dei vari De Sica, Rossellini, Pasolini, o Zeffirelli.

Tanto per idea del livello di prestigio d cu bisogna godere per ambire ad un posto sulla Hollywood Boulevard, basti pensare che, insieme a quella della Wertmuller, saranno imprese anche quelle di artisti come Julia Roberts, Spike Lee, Chris Hemsworth, Alicia Keys, Elvis Costello e 50 Cent.

Max