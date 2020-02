Lione-Juventus, la probabile formazione in Champions: Higuain in panchina, Pjanic sfida il passato

Lione-Juventus, la probabile formazione in Champions: Higuain in panchina, Pjanic sfida il...

Champions, scudetto e fiducia. La settimana in corso si preannuncia fondamentale per la Juve, che nel giro di pochi giorni si giocherà l’andata degli ottavi di finale di Champions League e lo scontro diretto contro l’Inter. Neanche il tempo di fare calcoli che i bianconeri dovranno far fronte a due gare decisive su tutti i fronti.

D’altronde col passare delle settimane il ritmo sarà sempre più forsennato e le gare sempre più ravvicinate. Prove di successo per la Juve che dovrà abituarsi in fretta a giocarsi partite fondamentali in tempi stretti. Prima di pensare all’Inter, i bianconeri dovranno affrontare il Lione nell’andata degli ottavi di finale di Champions, una sfida da non sottovalutare per arrivare in fondo.

Higuain convocato, c’è Pjanic

In vista della gara con i francesi, allenati dall’ex Roma Rudi Garcia, Sarri ha pensato a tutte le varianti possibili per cercare di superare il turno che dà accesso ai quarti di finale della competizione. Tutti convocati in casa Juve, a parte il lungodegente Demiral, ancora alle prese con l’infortunio che lo tiene fermo da mesi.

Torna tra i convocati anche Gonzalo Higuain, che dovrebbe però partire in panchina in favore della coppia Ronaldo-Dybala. La Juve è reduce da cinque vittorie consecutive in Champions, vorrà senza dubbio allungare la striscia positiva contro i francesi. In difesa trona De Ligt, in panchina nell’ultimo turno per far guadagnare minuti preziosi a Chiellini. Sfida speciale per Pjanic che affronta la sua ex squadra.

JUVENTUS (4-3-3) probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri