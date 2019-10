Lirica in lutto: è morto il grande Rolando Panerai. Aveva 95 anni

In realtà è morto ieri ma la notizia è stata data soltanto oggi: a 95 anni si è spento Rolando Panerai, grande baritono fiorentino, ed anche regista teatrale. Nato a Campi Bisenzio (Firenze) il 17 ottobre 1924, in pochi anni Panerai riuscì a costruirsi una carriera inimitabile, riscuotendo applausi e consensi di critica in ogni teatro del mondo. In particolare, la sua ‘patria’ era il Maggio Fiorentino dove, dal 1947 fino al 2004 non ha mai lesinato la sua splendida virtù vocale. E’ stata lo stesso maggio Fiorentino (che gli dedicherà il trittico pucciniano) a salutare il Maestro scrivendo: “… sempre presente nella musica, e per la musica, come maestro e inoltre tra i più fedeli tra il pubblico del nostro, e suo, teatro”

Le esequie avranno luogo il prossimo venerdì prossimo in forma privata.

Max